Oral: Kurtuluş günü kutlu olsun

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Kurtuluşa öncü’ ve ‘Benim Kentim’ olarak bahsettiği Yalova’nın 19 Temmuz 1921’de düşman işgalinden kurtuluşunun kutlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kurtuluş Savaşı’nda tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan milletimiz, bağımsızlığı adına şanlı bir direniş göstermiştir.

Kurtuluş Savaşı’ndaki bu destansı mücadeleler sonucunda milletimiz, Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Anlamı yüzyıllar sürecek böyle bir günde tüm Yalovalı vatandaşlarımızın kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, başta Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

