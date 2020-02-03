Oranlar güncellendi! İşte ligin yeni şampiyonluk favorisi

İddaa risk yönetimi, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonluk oranlarını güncelledi… 20. haftada deplasmanda Gaziantep FK’ya 5-1 yenilen lider lider Sivasspor’un puan kaybı İddaa oranlarında güncellemeye neden oldu. İşte ligin şampiyonluk favorisi...
Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan ancak Trabzonspor’a yenilen Fenerbahçe’nin oranı artarken yine de favori olarak gösterildi.
Sarı lacivertlilerin daha önce 2.50 olan şampiyonluk oranı 3.00’e en yakın rakinden 3 puan farkla lider olan Sivasspor’un oranı ise 4.00’ten 5.50’ye yükseldi.
Fenerbahçe’yi sahasında 2-1 yenen Trabzonspor’un oranı ise 6.00’dan 4.50’ye indi.
-Fenerbahçe: 3.00
-Trabzonspor: 4.50
-Galatasaray: 5.50
-Sivasspor 5.50
-Başakşehir 6.00
-Beşiktaş: 11.00
-Fenerbahçe: 2.50
-Sivasspor 4.00
-Trabzonspor: 6.00
-Başakşehir 6.00
-Galatasaray: 7.00
-Beşiktaş: 15.00
TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması
Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay sözler
Trabzon Valiliği'den Fenerbahçe açıklaması
Mustafa Cengiz'den gündeme dair açıklamalar
Trabzonspor'un yıldızına ırkçı saldırı
G.Saray'da Saracchi sevinci
Kaan Ayhan haftanın en iyi 11'inde
Burak Yılmaz en golcü dönemine yakın
Milan'a bir puanı Hakan Çalhanoğlu getirdi
Ronaldo attı Juve kazandı
'Birliğimiz başarıyı getirecek'
Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...
'Fenerbahçe şampiyon olacak'
Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu cevap
Leipzig berabere kaldı, liderliği kaybetti
Okuyucu Yorumları 1 yorum