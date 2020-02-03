Oranlar güncellendi! İşte ligin yeni şampiyonluk favorisi

İddaa risk yönetimi, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonluk oranlarını güncelledi… 20. haftada deplasmanda Gaziantep FK’ya 5-1 yenilen lider lider Sivasspor’un puan kaybı İddaa oranlarında güncellemeye neden oldu. İşte ligin şampiyonluk favorisi...

Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan ancak Trabzonspor’a yenilen Fenerbahçe’nin oranı artarken yine de favori olarak gösterildi.

Sarı lacivertlilerin daha önce 2.50 olan şampiyonluk oranı 3.00’e en yakın rakinden 3 puan farkla lider olan Sivasspor’un oranı ise 4.00’ten 5.50’ye yükseldi.

Fenerbahçe’yi sahasında 2-1 yenen Trabzonspor’un oranı ise 6.00’dan 4.50’ye indi.

İŞTE SON GÜNCELLENEN ORANLARI:

-Fenerbahçe: 3.00

-Trabzonspor: 4.50

-Galatasaray: 5.50

-Sivasspor 5.50

-Başakşehir 6.00

-Beşiktaş: 11.00

BİR ÖNCEKİ ORANLAR:

-Fenerbahçe: 2.50

-Sivasspor 4.00

-Trabzonspor: 6.00

-Başakşehir 6.00

-Galatasaray: 7.00

-Beşiktaş: 15.00

