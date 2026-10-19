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Derbilerin yıldızı Mohamed Salah! Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı boş geçmiyor

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan derbide bordo-mavili ekip, rakibi karşısında etkili oyununu skora yansıttı. Ozan Tufan'ın 21. dakikada attığı golle öne geçen Trabzonspor, 71. dakikada Mohamed Salah'ın fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Derbilerin yıldızı Mohamed Salah! Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı boş geçmiyor
Burak Kavuncu
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor, Beşiktaş karşısında farkı ikiye çıkardı. Bordo-mavililerin ilk golünü Ozan Tufan kaydederken, 71. dakikada sahneye çıkan Mohamed Salah, derbide skoru 2-0'a getirdi.

OZAN TUFAN İLK GOLÜ KAYDETTİ

Derbilerin yıldızı Mohamed Salah! Galatasaray ve Beşiktaş a karşı boş geçmiyor 1

Karşılaşmanın 21. dakikasında Trabzonspor'u öne geçiren isim Ozan Tufan oldu. Deneyimli futbolcunun golüyle 1-0'ı yakalayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında önemli bir avantaj elde etti.

Ozan Tufan'ın siyah-beyazlılara karşı gol istatistiği de dikkat çekti. Beşiktaş'a kariyerinde 6. kez gol atan futbolcu, dört büyükler arasında en fazla golünü siyah-beyazlı ekibin filelerine gönderdi.

MOHAMED SALAH SAHNEYE ÇIKTI: FARK İKİYE YÜKSELDİ

Derbilerin yıldızı Mohamed Salah! Galatasaray ve Beşiktaş a karşı boş geçmiyor 2

Trabzonspor, mücadelenin 71. dakikasında Mohamed Salah ile bir gol daha buldu. Golcü futbolcu, kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı ve bordo-mavililerin rahatlamasını sağladı.

Salah'ın derbide sahneye çıkmasıyla birlikte Trabzonspor, Beşiktaş karşısında skor üstünlüğünü iki gole yükseltti. Ev sahibi ekip, kalan dakikalarda avantajını korumak için mücadelesini sürdürdü.

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DERBİLERDE GOLLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Derbilerin yıldızı Mohamed Salah! Galatasaray ve Beşiktaş a karşı boş geçmiyor 3

Mohamed Salah'ın derbi performansı da dikkat çekti. Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşmalarında toplam 4 gol kaydettiği belirtilen futbolcu, büyük maçlardaki skor katkısıyla öne çıktı.

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu ikinci gol, derbinin seyrini değiştiren anlardan biri oldu. Bordo-mavililer, Ozan Tufan ve Mohamed Salah'ın golleriyle mücadelede 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

YILDIZ İSİM LİGİ KIRDI GEÇTİ...

Derbilerin yıldızı Mohamed Salah! Galatasaray ve Beşiktaş a karşı boş geçmiyor 4

Mohamed Salah, Süper Lig'de sergilediği etkileyici performansla istatistiklerini geliştirmeyi sürdürüyor. 11 maçta 9 gol ve 4 asist üreten yıldız futbolcu, toplam 13 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının hücum gücüne önemli destek verdi. Salah, gol ve asistleriyle sezonun öne çıkan isimleri arasındaki yerini koruyor.

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MS
Trabzonspor Trabzonspor
2 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Muhammed Salah Derbi beşiktaş galatasaray
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Firavun durdurulamıyor bu yaşında.
ya Allah bismillah Muhammed salah
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