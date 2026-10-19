Derbilerin yıldızı Mohamed Salah! Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı boş geçmiyor

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında farkı ikiye çıkardı. Bordo-mavililerin ilk golünü Ozan Tufan kaydederken, 71. dakikada sahneye çıkan Mohamed Salah, derbide skoru 2-0'a getirdi.

OZAN TUFAN İLK GOLÜ KAYDETTİ

Karşılaşmanın 21. dakikasında Trabzonspor'u öne geçiren isim Ozan Tufan oldu. Deneyimli futbolcunun golüyle 1-0'ı yakalayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında önemli bir avantaj elde etti.

Ozan Tufan'ın siyah-beyazlılara karşı gol istatistiği de dikkat çekti. Beşiktaş'a kariyerinde 6. kez gol atan futbolcu, dört büyükler arasında en fazla golünü siyah-beyazlı ekibin filelerine gönderdi.

MOHAMED SALAH SAHNEYE ÇIKTI: FARK İKİYE YÜKSELDİ

Trabzonspor, mücadelenin 71. dakikasında Mohamed Salah ile bir gol daha buldu. Golcü futbolcu, kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı ve bordo-mavililerin rahatlamasını sağladı.

Salah'ın derbide sahneye çıkmasıyla birlikte Trabzonspor, Beşiktaş karşısında skor üstünlüğünü iki gole yükseltti. Ev sahibi ekip, kalan dakikalarda avantajını korumak için mücadelesini sürdürdü.

DERBİLERDE GOLLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Mohamed Salah'ın derbi performansı da dikkat çekti. Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşmalarında toplam 4 gol kaydettiği belirtilen futbolcu, büyük maçlardaki skor katkısıyla öne çıktı.

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu ikinci gol, derbinin seyrini değiştiren anlardan biri oldu. Bordo-mavililer, Ozan Tufan ve Mohamed Salah'ın golleriyle mücadelede 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

YILDIZ İSİM LİGİ KIRDI GEÇTİ...

Mohamed Salah, Süper Lig'de sergilediği etkileyici performansla istatistiklerini geliştirmeyi sürdürüyor. 11 maçta 9 gol ve 4 asist üreten yıldız futbolcu, toplam 13 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının hücum gücüne önemli destek verdi. Salah, gol ve asistleriyle sezonun öne çıkan isimleri arasındaki yerini koruyor.