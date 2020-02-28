YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, heyelan bölgesinde incelemede bulundu:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, heyelan bölgesinde incelemede bulundu:

ORDU HABERLERİ  | 28.02.2020 11:42 | Son Güncelleme

"Yapılan çalışmalarla mevcut alana 40 metrelik duvar örülecek. Böylelikle heyelan oluşan bölüm ve yol kalitesi iyileştirilmiş olacak"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz Sahil Yolu'nda 1 Şubat'ta heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu.

Güler, Karadeniz Sahil Yolu Taşbaşı Mahallesi mevkisinde Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaları izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Güler, 1 Şubat'ta yaşanan heyelanın ardından kısa sürede yolun ulaşıma açıldığını belirtti.

Karayolları ekibinin heyelan bölgesinde çalışmalarına başladığını ifade eden Güler, "Ordu'daki taş ocaklarından aldıkları taşlarla duvar örme çalışmaları yapıyorlar. Yapılan çalışmalarla mevcut alana 40 metrelik duvar örülecek. Böylelikle yol kalitesi iyileştirilmiş olacak." dedi.

Güler, bu çalışmanın aşağı yukarı bir ay süreceğini kaydederek, "Biz de ekiplere gerekli kolaylığı gösterdik. Bu çalışmayla mevcut alanda bulunan kavis de düzeltiliyor. Üst bölgesi de aynı zamanda düzenlenecek. Geri kalan kısımları da Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından yapılacak." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Heyelan İnceleme Karadeniz Sahil Yolu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ordu Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:59
Öğle
12:46
İkindi
15:51
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Ordu Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Çelenk Eczanesi
Altinordu
Duru Eczanesi
Altinordu
İtimat Eczanesi
Altinordu
Akar Eczanesi
Fatsa
Çalışkan Eczanesi
Fatsa
Kuyumcuoğlu Eczanesi
Unye
Merkez Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.