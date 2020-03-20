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Ordu Ticaret Borsası’ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

ORDU HABERLERİ  | 20.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, korona virüs salgını sürecinde büyük fedakarlıklarıyla öne çıkan sağlık çalışanlarına şükran ve minnet duyduklarını söyledi.Kahraman yaptığı açıklamada, korona virüsü salgını süresince dişini tırnağına takıp, canı pahasına hizmet veren sağlık çalışanlarına şükran, minnet ve saygılarını sunduklarını belirterek, “Bu kötü ve korkutucu günlerden onların gayreti, bilgisi, ilgisi ve yüreklerindeki insan sevgisiyle kurtulacağız.

Ordu Ticaret Borsası’ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, korona virüs salgını sürecinde büyük fedakarlıklarıyla öne çıkan sağlık çalışanlarına şükran ve minnet duyduklarını söyledi.
Kahraman yaptığı açıklamada, korona virüsü salgını süresince dişini tırnağına takıp, canı pahasına hizmet veren sağlık çalışanlarına şükran, minnet ve saygılarını sunduklarını belirterek, “Bu kötü ve korkutucu günlerden onların gayreti, bilgisi, ilgisi ve yüreklerindeki insan sevgisiyle kurtulacağız. Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ inanç ve güveni içinde tüm sağlık çalışanlarımıza koşulsuz inanıyoruz, güveniyoruz. Onların motivasyonunu ve moralini yüksek tutacak her türden önlemin alınması ve teşviklerin hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemiz ve dünya, bu salgından bilimin ışığında, bilim sayesinde ve bilimin uygulayıcısı sağlık çalışanları sayesinde kurtulacaktır. Onlar bizim için hastanelerde kalıyor biz de onlar için evde kalalım” dedi.

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