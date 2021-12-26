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Ordu Valiliği evsiz vatandaşları otelde misafir ediyor

26.12.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Valiliği evsiz vatandaşları otelde misafir ediyor

Ordu Valiliğinin geçen yıl başlattığı uygulama kapsamında evsiz vatandaşlar, kışı geçirmek üzere, kiralanan otele yerleştirildi.

Vali Tuncay Sonel, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Özsoy ile 16 evsiz kişinin kaldığı oteli ziyaret etti.

Vatandaşlarla ilgilenen Vali Sonel, Ordu Valiliğinin, soğuk kış akşamlarında kalacak yer bulamayan kimsesizlere devletin şefkat ve merhametini göstermeye devam ettiğini söyledi.

Altınordu ilçesinde geçen sene olduğu gibi bu yıl da anlaşma sağlanan bir otele kimsesiz vatandaşların yerleştirildiğini belirten Sonel, soğukta bir vatandaşın dahi sokakta beton ve kartonlar üzerinde kalmaması gerektiğini ifade etti.

Sonel, otelde misafir ettikleri vatandaşlara kıyafet, kahvaltı ve yemek desteği de verildiğini kaydederek, kış akşamlarında zorda ve dışarıda kalan vatandaşların, anlaşma yaptıkları bu otele gelerek sıcacık ortamda devletin şefkatini göreceklerini vurguladı.

Otelde misafir edilenler ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Burada rahatız. Yemeğimizi alıyoruz. Sıcak yerde yatıyoruz." dedi.

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