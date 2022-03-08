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Ordu Valisi Sonel, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı

08.03.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Valisi Sonel, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, temel ihtiyaç maddelerinde "stokçuluk", "fahiş fiyat" ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu, Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile zincir ve yerel marketleri denetledi.

Yağ satış reyonları ile depolarının incelendiği denetimlerde, ürünün etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, etiket ve künye bilgileri, indirimli ürünün önceki fiyatına bakıldı. Seçilen bazı ürünlerin reyon ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Reyonlarında yağ bulunmayan marketlerin depolarını da gezerek inceleyen Sonel, market yetkililerine stokçuluk yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Sonel, görevli ekiplerce marketlerdeki yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Ordu'da raflarda ve depolarda yeteri kadar yağ bulunduğunu vurgulayan Sonel, 19 ilçede vali yardımcıları ve kaymakamların başkanlığında oluşturulan ekiplerce bugün yaptıkları denetimlerde raf ile kasa fiyatları arasında uyuşmazlık olup olmadığını incelediklerini kaydetti.

Kentte faaliyet gösteren marketlerde herhangi bir yasal işlem yapılacak bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Sonel, "Depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen marketler hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Stokçuluğa fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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