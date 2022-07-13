YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu Valisi Tuncay Sonel'den "güreş ağalığı" açıklaması:

Ordu Valisi Tuncay Sonel'den "güreş ağalığı" açıklaması:

13.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir çekişmenin tatlı giden gelenekselliği bozacağı düşünüldüğü için binlerce vatandaşımızın olduğu bir ortamda huzurun bozulmaması adına müdahale ederek sembolik olarak ağalık alınıp kaymakamımıza devredilmiştir"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bazı basın yayın organlarında hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Vali Sonel, yazılı açıklamasında, 11 Temmuz'da Korgan ilçesinde düzenlenen geleneksel 64. Orman Gülü Kültür ve Sanat Festivali Yağlı Güreş Müsabakaları'nda ağalık yarışması düzenlendiğini ve bu yarışmaya birçok iş insanının katıldığını belirtti.

Ağalık yarışmasında kazanan iş insanının miktarın çok yüksek ve ödeyemeyecek durumda olduğunu ifade etmesi üzerine bir anlaşmazlık yaşandığını anlatan Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Bir çekişmenin tatlı giden gelenekselliği bozacağı düşünüldüğü için binlerce vatandaşımızın olduğu bir ortamda huzurun bozulmaması adına müdahale ederek sembolik olarak ağalık alınıp kaymakamımıza devredilmiştir. Bunun için herhangi bir bedel ödenmemiş olup sadece 1 milyon lira, Korgan halkının hizmetlerine sunulmak üzere ilçeye yatırım planlanması değerlendirilmiştir. Bu meselenin 'Para verdi ağa oldu.' şeklinde yansıtılmasının gerçeklikle alakası yoktur. İlimizde huzurlu ve güzel geçen bu bayramda, bu tarz yalan haberlerle bayramın tadını kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandıOrdu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Tarihi Frig Vadisi'nde bayram hareketliliği yaşanıyorTarihi Frig Vadisi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor
Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdiBodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
basın açıklaması

Ordu Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:06
Sabah
05:01
Öğle
12:39
İkindi
16:38
Akşam
20:08
Yatsı
21:54
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Yemekten hemen sonra için! Kan şekerini anında düşürüyor

Yemekten hemen sonra için! Kan şekerini anında düşürüyor

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.