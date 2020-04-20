YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu ve Rize'de Kovid-19 tedbirleri

Ordu ve Rize'de Kovid-19 tedbirleri

ORDU HABERLERİ  | 20.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

Ordu ve Rize'de Kovid-19 tedbirleri

Ordu ve Rize'de, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında belirlenen ailelere, 1000'er lira nakdi destek ödemeleri devam ediyor.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu'da 10 kişiden fazla istihdam sağlayan iş yerlerine maske dağıtımına başlandığını belirtti.

Bugün 21 bin 850, hafta içinde ise 46 bin maskeyi iş yerlerine teslim edeceklerini bildiren Yavuz, "Devletimize ve onu yönetenlere güvenin. En gelişmiş ülkeler bile bu hizmetleri başaramıyor." ifadesini kullandı.

Yavuz, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan görevlilere de teşekkür ederek, şimdiye kadar gelen 34 bin 282 talebin 34 bin 111'inin ekiplerce karşılandığını kaydetti.

Öte yandan Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bu süreçten etkilenen ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan vatandaşlara yardımların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda hane başına 1000 liralık desteğin, kentte düzenli olarak sosyal yardım alan 30 bin 272 haneye daha önce ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, hane başına 1000 liralık ikinci desteğin dağıtımına ise dün başlandığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Yavuz, daha önce Faz-1 kapsamında yapılan 32 milyon 272 bin lira ve Faz-2 kapsamında dünden itibaren dağıtımına başlanan 16 milyon 767 bin lira yardım ile toplamda 49 bin 39 haneye 1000'er lira nakdi yardım ulaştırılmış olacağını belirterek, bu sosyal yardımların, Faz-3 diye adlandırılan kesimlere yapılacak yardımlarla devam edeceğini bildirdi.

- Rize

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamındaki 1000 lira nakdi destek programının ikinci faz ödemelerinin başladığı bildirdi.

Açıklamada, bu kapsamda 1618 kişinin ödemelerinin ekipler vasıtasıyla evlerine ulaştırıldığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" Kovid-19 tedbirleri maske Ordu Rize

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

Ordu Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:35
Öğle
12:32
İkindi
16:18
Akşam
19:20
Yatsı
20:48

Ordu Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Hekimoğlu Eczanesi
Altinordu
Koçyiğit Eczanesi
Altinordu
Poyraz Eczanesi
Altinordu
Sena Eczanesi
Fatsa
Şifa Eczanesi
Fatsa
Çakıroğlu Eczanesi
Unye
Özsoy Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu’da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere rekor ceza

Ordu’da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere rekor ceza

Ordu hız kesmiyor

Ordu hız kesmiyor

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Ordu’da Tarihi Gün

Ordu’da Tarihi Gün

Doğu Karadeniz’de 600 Bitki Tehlike Altında

Doğu Karadeniz’de 600 Bitki Tehlike Altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.