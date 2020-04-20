Ordu ve Rize'de Kovid-19 tedbirleri

Ordu ve Rize'de, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında belirlenen ailelere, 1000'er lira nakdi destek ödemeleri devam ediyor.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu'da 10 kişiden fazla istihdam sağlayan iş yerlerine maske dağıtımına başlandığını belirtti.

Bugün 21 bin 850, hafta içinde ise 46 bin maskeyi iş yerlerine teslim edeceklerini bildiren Yavuz, "Devletimize ve onu yönetenlere güvenin. En gelişmiş ülkeler bile bu hizmetleri başaramıyor." ifadesini kullandı.

Yavuz, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan görevlilere de teşekkür ederek, şimdiye kadar gelen 34 bin 282 talebin 34 bin 111'inin ekiplerce karşılandığını kaydetti.

Öte yandan Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bu süreçten etkilenen ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan vatandaşlara yardımların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda hane başına 1000 liralık desteğin, kentte düzenli olarak sosyal yardım alan 30 bin 272 haneye daha önce ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, hane başına 1000 liralık ikinci desteğin dağıtımına ise dün başlandığı aktarıldı.