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Ordu'da "18. Çambaşı Kış Festivali" sona erdi

30.01.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde dün başlayan "18. Çambaşı Kış Festivali" sona erdi.

Ordu'da "18. Çambaşı Kış Festivali" sona erdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festival kapsamında bugün yapılan güreşlerde sporcular, dereceye girmek için kıyasıyla mücadele etti.

Festivalin son gününde kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, çalınan müzikler eşliğinde horon oynadı.

Katılımcılara patates, pancar turşusu, pancar çorbası, mısır ekmeği ve çay ikram edilen festivale, il dışından vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaptığı konuşmada, uzun yıllardan beri geleneksel etkinliklerle Çambaşı Yaylası'nın tanıtımını yaptıklarını belirterek, "Çok şükür tanıtımlar ve sizlerden aldığımız güç ile Çambaşı Yaylamız her geçen gün daha gelişmekte." dedi.

Festivale katılanlara teşekkür eden Kaya, gelecek yıllarda festivallerin devam edeceğini kaydetti.

Vali Tuncay Sonel, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile protokol üyelerinin katıldığı festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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Ordu çambaşı yaylası festival

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