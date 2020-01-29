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Ordu’da 2019’da 9 bin kişi işe yerleştirildi

ORDU HABERLERİ  | 29.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, kuruma kayıtlı iş arayanlardan 4 bin 137’si erkek, 4 bin 923’ü kadın olmak üzere toplam 9 bin 060 kişinin, 2019 yılında işe yerleştirildiğini söyledi.Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, aralık ayı sonu itibariyle Ordu’da 35 bin 765 kişinin iş aradığını ifade eden İsa Kaymak, iş arayanlara yönelik iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak ise, meslek danışmanlığı hizmetleri verildiğini kaydetti.

Ordu’da 2019’da 9 bin kişi işe yerleştirildi

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, kuruma kayıtlı iş arayanlardan 4 bin 137’si erkek, 4 bin 923’ü kadın olmak üzere toplam 9 bin 060 kişinin, 2019 yılında işe yerleştirildiğini söyledi.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, aralık ayı sonu itibariyle Ordu’da 35 bin 765 kişinin iş aradığını ifade eden İsa Kaymak, iş arayanlara yönelik iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak ise, meslek danışmanlığı hizmetleri verildiğini kaydetti. Kaymak, 2019 yılında 55 bin 875 bireysel görüşme, 6 bin 800 iş yeri ziyareti, 140 eğitim kurumu ziyareti, 3 bin 14 kişinin katıldığı 153 iş arama semineri gerçekleştirildiği ifade etti.
Herhangi bir mesleği olmayan veya mesleğini geliştirmek isteyen, mesleği iş piyasasında geçerli olmayan işsizlere yönelik 77 ayrı mesleki eğitim kursu düzenlendiğini belirten İsa Kaymak, bu kurslardan bin 891 kursiyerin istifade etiğini, bunlardan 389’unun ise istihdam edildiğini söyledi.
Kuruma kayıtlı işsizlerin, edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak kendilerini geliştirmeleri amacıyla yürütülen işbaşı eğitim programları uygulandığını ifade eden Kaymak, 2019 yılında 901 işbaşı eğitim programı uygulandığını, 4 bin 215 işsizin bu programdan yararlandırıldığını ve bunlardan 2 bin 776’sının iş yerlerince istihdam edildiğini kaydetti.
İsa Kaymak, 2014 yılından itibaren toplam bütçesi yaklaşık 225 milyon lira olan ve 20 bin 969 kişinin yararlandığı 553 ayrı Toplum Yararına Programlar(TYP) uygulandığını sözlerine ekledi.

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