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Ordu'da 8 kişinin katil zanlısı yargılanıyor

ORDU HABERLERİ  | 03.11.2020 18:25 | Son Güncelleme

Ordu'da 8 kişinin katil zanlısı yargılanıyor

Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı iddia edilen sanığın, bir çiftin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği iddia edilen ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Ç'nin, aynı ilçeye bağlı Karaçal Mahallesi'nde Senayi ve Ümit Türedi çiftinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Ünye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kurulamadı.

Sanık avukatı, Mehmet Ali Ç'nin yazılı savunmasında belirttiği bazı tanıkların dinlenilmesi isteğini yineledi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Olay

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Ç, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olayla bağlantılı oldukları iddia edilen ve Mehmet Ali Ç'nin evinde yakalanan Y.F.G. ve F.A. ise hakimlikçe serbest bırakılmış, Samsun'da şarküteri işleten ortağı M.T. de tutuklanmıştı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ali Ç. hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlandı.

Türedi çiftine ilişkin davanın 6 Ekim'de görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Sanık avukatı da mütalaaya karşılık savunma hazırlamak için süre istemişti.

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