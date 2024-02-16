YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da 9 bin kişinin istihdam edildiği OSB'den 90 ülkeye ihracat

Ordu'da 9 bin kişinin istihdam edildiği OSB'den 90 ülkeye ihracat

AA AA
16.02.2024 11:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) gıdadan tekstil ürünlerine kadar geniş yelpazede üretim yapan firmalar, Hong Kong'dan İngiltere'ye, Avusturya'dan Vietnam'a kadar 90 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Karataş, AA muhabirine, adeta domino etkisi yaratarak yatırımcıları ilçeye getirdiklerini söyledi.

Karataş, 2009'da sadece 2 fabrikası olan Fatsa OSB'de bugün 50 fabrikaya ulaşıldığını belirterek, "O günlerde 300 kişilik istihdam varken, bugün bu sayı 9 bin seviyelerine kadar çıktı. 500 dönümde hizmet veren OSB, bugün bin dönümü aşan noktaya geldi. Bu, gerçek manada bir başarı hikayesidir. Gelinen noktada Fatsa OSB kabuğuna sığmıyor." dedi.

İhracatı olmayan OSB'den 90 ülkeye ihracat yapılır vaziyete gelindiğini vurgulayan Karataş, "Sadece dünyada bilinen pazarlar Almanya'ya İngiltere'ye ihracat yapmıyoruz. Japonya, Hong Kong, Avusturya ve Tayland gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Dünyanın birçok noktasında 'Made in Türkiye', 'Made in Fatsa' logosuyla pazarlarda kendimize yer buluyoruz." diye konuştu.

Karataş, ilçe nüfusunun yaklaşık 126 bin olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Fatsa gibi küçük bir ilçeden 90 ülkeye ihracat yapmak gerçekten sıra dışı bir durum. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı'mıza ve hükümetimize teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı'mız bize bir vizyon açtı, sağladığı teşviklerle de rekabetçi noktaya geldik. Yatırımcılarımız da bu argümanları kullanarak dünya pazarında kendilerine yer buldular."

Fatsa OSB'nin, Türkiye'deki 350 OSB içerisinde istihdam açısından üçüncü sırada bulunduğuna işaret eden Karataş, "Bir ilçede bu denli yükseliş gerçekten başarı hikayesidir. Bu başarıdaki en büyük pay yatırımcılarındır. Onların burada yatırım yapmaları bizim için büyük kıvançtır." ifadesini kullandı.

Karataş, Fatsa OSB'nin gelişmeye devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, şu anda 9 bin olan istihdam sayımızı yeni kurulan fabrikalarla 15 bine çıkarmak. Diğer hedeflerimizin başında ise bin dönüm çalışma alanımızı 1500 dönüme çıkarmak geliyor. Kamulaştırma çalışmalarımız bu anlamda sürüyor. Ayrıca 90 ülkeye ihracatımızı, 130 ülkeye kadar çıkarmak istiyoruz. Her yıl artan bir ivmemiz var. İnanıyorum ki bu rakamları kısa sürede yakalayacağız. Fatsa OSB sayesinde ilçemiz ve şehrimiz de kalkınıyor. Şu anda Fatsa göç veren değil, göç alan bir ilçe konumuna geldi."

YATIRIMCILARIN HEDEFİ İSTİHDAM VE ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK

Fatsa OSB'de faaliyet gösteren firmanın genel müdürü Burak Felek, 70'den fazla ülkeye bentonit madeninden ürettikleri ürünleri ihraç ettiklerini söyledi.

Felek, 215 kişiye istihdam sağladıklarını anlatarak, "Hedefimiz daha modern tesisler kurarak istihdam sayımızı artırmak." dedi.

Ahşap ürünleri işleyen fabrikanın sahibi Abdülkerim Aydın ise hedeflerinin istihdamı bir yılda 450'den bine çıkarmak olduğunu vurguladı.

Ürünlerini 35 ülkeye ihraç eden tekstil fabrikasının sahibi Bilal Uygur da "650 kişiye istihdam sağlıyoruz. Günlük ürettiğimiz bin takım elbiseyi dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyoruz. Hedeflerimiz daha büyük. Hem işçi sayımızı hem de ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak istiyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyorMahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyor
Mersin Üniversitesi’ne Almanya’daki üniversitelerden iş birliği ziyaretiMersin Üniversitesi’ne Almanya’daki üniversitelerden iş birliği ziyareti
Amasyalı öğrenciler tarihi camileri minyatür tablolara işlediAmasyalı öğrenciler tarihi camileri minyatür tablolara işledi
Anahtar Kelimeler:
Ordu İhracat istihdam

Ordu Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:16
Öğle
12:48
İkindi
15:41
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Ordu Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Deva eczanesi
Persembe
Çaliskan eczanesi
Fatsa
Iyi eczanesi
Fatsa
Halk eczanesi
Korgan
Nilüfer eczanesi
Altinordu
Saglik eczanesi
Unye
Çamas eczanesi
Camas
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.