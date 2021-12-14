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Ordu'da aracında uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı

14.12.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da aracında uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde aracında uyuşturucu hap bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine A.H'nin aracını Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı'nda durdurdu.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, 260 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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