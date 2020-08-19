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Ordu'da bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

ORDU HABERLERİ  | 19.08.2020 09:32 | Son Güncelleme

Ordu'da bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Muratçık Mahallesi'nin bazı yerleşim yerinde karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandığı ve bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Muratçık Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gürgentepe ilçesi Muratçık Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Muratçık Mahallesi Merkez Caddesi Eynoğlu Küme Evleri ve Kurtoğlu Küme Evleri'nde 18 Ağustos 2020 tarihi saat 24.00'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevki ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

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