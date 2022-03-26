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Ordu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

26.03.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşbaşı Mahallesi'nde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi bıçakla yaralandı, karşı gruptaki 3 kişi ise bölgeden uzaklaştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada 3 şüpheli kısa süre sonra gözaltına alındı.

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