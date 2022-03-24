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Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

24.03.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Eda E. (22) ile birlikte yaşadığı Sinan Ş. (36) arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, kapının açılmaması üzerine eve pencereden girdi.

Evde kadını yerde hareketsiz bulan ekipler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Eda E, kurtarılamadı.

Sinan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü belirlenen Eda E'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

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