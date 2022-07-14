YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da bir kişi park halindeki araçta ölü bulundu

Ordu'da bir kişi park halindeki araçta ölü bulundu

14.07.2022 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bir kişi park halindeki araçta ölü bulundu

Ordu'da park halindeki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda park halindeki bir kamyonetin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu, 112 Acil Servis ekipleri ile jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin 50 yaşındaki İsmail Günden olduğu tespit edildi.

Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan 2 çocuk babası Günden'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da 16. Vosvos Şenliği başladıOrdu'da 16. Vosvos Şenliği başladı
Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybettiSilahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti
Aydın'da babasının çalıştığı inşaattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldüAydın'da babasının çalıştığı inşaattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldü
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:07
Sabah
05:01
Öğle
12:39
İkindi
16:38
Akşam
20:07
Yatsı
21:53
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.