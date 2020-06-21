YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da bir mahalle karantinaya alınacak

Ordu'da bir mahalle karantinaya alınacak

ORDU HABERLERİ  | 21.06.2020 22:37 | Son Güncelleme

Ordu'da bir mahalle karantinaya alınacak

Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Belen Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Belen Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda Kovid-19 vakaları tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Belen Mahallesi'nin 21 Haziran saat 24.00'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı da vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBabasının asıl adını açıkladı!Babasının asıl adını açıkladı!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı celebi ölüm direksiyon başında yakaladı

Aydınlı celebi ölüm direksiyon başında yakaladı

21 Haziran kurtuluş gününde şehitler anıldı

21 Haziran kurtuluş gününde şehitler anıldı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

Çatı katı bir anda alevlere teslim oldu

Çatı katı bir anda alevlere teslim oldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Ordu Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
02:49
Sabah
04:50
Öğle
12:35
İkindi
16:35
Akşam
20:11
Yatsı
22:02

Ordu Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Berrin Eczanesi
Altinordu
Esin Eczanesi
Altinordu
Şeyma Eczanesi
Altinordu
Akar Eczanesi
Fatsa
Pera Eczanesi
Fatsa
Arı Eczanesi
Unye
Hayat Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Maske takmayanlara ceza yağdı

Maske takmayanlara ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.