Ordu'da bitkin halde bulunan çobanaldatan kuşu koruma altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bitkin halde bulunan çobanaldatan kuşu koruma altına alındı.

İlçenin Burunucu Mahallesi'nde evinin balkonunda bitkin halde kuş bulan Atakan Işık, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım, kuşu kontrollerini yaptırmak üzere ilçede özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Ali Güngör, AA muhabirine, çobanaldatan kuşunun göç ederken bitkin düştüğünü, susuz ve aç kaldığını belirterek, besleyip su ve vitamin takviyesi yaptıklarını söyledi.

Saygın Yıldırım da kuşun tamamen sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağını sözlerine ekledi.

