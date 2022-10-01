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Ordu'da buluşan CHP'li büyükşehir belediye başkanları ortak bildiri açıkladı

01.10.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Atatürk'ün partisini terörle yan yana getirmeye çalışmak hiç kimsenin haddi değildir"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı buluşmasının ortak bildirisini açıkladı.

Altınordu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından bildiriyi okuyan Torun, toplantının çok verimli sonuçları olduğunu söyledi.

CHP'li büyükşehir belediyelerinin vatandaşların ihmal edilen temel sorunlarının çözümüne odaklandığını belirten Torun, bu belediyelerin sosyal belediyecilik ilkesini esas alan, kapsayıcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam ettiğini aktardı.

Torun, belediyelerinin vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerini sürdürdüğüne dikkati çekerek, "İktidar bir yandan belediyelerimizin yetki ve gelirlerini azaltan kararlar alırken bir yandan da hukuksuz soruşturmalarla baskı kurmaya ve belediye başkanlarımızı haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır." dedi.

Mersin'deki polisevi önünde yaşanan terör saldırısına değinen Torun, "Atatürk'ün partisini terörle yan yana getirmeye çalışmak hiç kimsenin haddi değildir. Terör örgütleriyle kol kola gelenler, FETÖ'yü besleyip büyütenler, PKK ile masaya oturanlar bu konuda bize ders veremez, veremeyeceklerdir. Asıl milli güvenlik sorunu olanlar 'teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz' deyip saldırılara engel olmayı başaramayan ve şehitlerimiz üzerinden ucuz siyaset yapanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, hükümeti eleştirerek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız hakkında açılan soruşturmalar da işte bu anlayışın bir ürünüdür. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümündeki görkemli kutlamalara ortak olamayanların hazımsızlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu soruşturmalarla belediye başkanlarımıza itibar suikastları düzenlendiğini biliyoruz. Büyükşehir belediye başkanlarımızla bir kere daha altını çiziyoruz ve söylüyoruz ki bu itibar suikastlarına asla ve asla pabuç bırakmayacağız." diye konuştu.

Toplantıda, sorunları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini dile getiren Torun, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarı bir kez daha uyarıyoruz, bir belediye başkanımıza yapılan saldırı tüm belediye başkanlarımıza yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte bu baskıların artacağını biliyor ve milletimize söz veriyoruz, bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri asla ve asla durmayacağız. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik baskılar aramızdaki dayanışmayı da azmimizi de artırmaktadır. Bu baskılar gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarıdır. Milletimiz müsterih olsun, biz tüm engelleri halkımızla birlikte aşmaya ve hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Toplantıya, Torun'un yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

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