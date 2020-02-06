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Ordu'da "Büyüklere Masallar-Masal Masal İçinde" oyunu sahnelenecek

ORDU HABERLERİ  | 06.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

Ordu'da "Büyüklere Masallar-Masal Masal İçinde" oyunu sahnelenecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Büyüklere Masallar-Masal Masal İçinde" adlı oyunu, Ordulu izleyicilerle buluşturacak.

Ahmet Ümit'in yazdığı, Günay Ertekin'in tiyatroya uyarladığı çocuk oyununu Sabri Özmener yönetiyor.

İki perdelik oyunun dekor tasarımını Gökhan Yücesal, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozan, ışık tasarımını Serhat Akın, müziğini de Gürkan Çakıcı üstleniyor.

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 19.00'da, 8 Şubat Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.00'da izlenebilecek.

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Büyüklere Masallar - Masal Masal İçinde İstanbul Devlet Tiyatrosu Ordu Tiyatro

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