Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Altınordu içesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden apartmanın girişindeki restoranın çalışanları, çatıya çıkarak yangına müdahale etmek istedi.
Bu sırada dumandan etkilenen 2 restoran çalışanı, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine de olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
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