Ordu'da çıkan yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında 3 binanın çatısı hasar gördü.

Liseler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek çevredeki iki binanın çatısına sıçrayan alevlere Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahalede bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

Öte yandan yangının sıçradığı üçüncü binada yaşan Fatih Kaymak, evinden çektiği hortumla çatıdaki alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle 3 binanın çatısında hasar oluştu.



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