Ordu'da dalga sörfü eğitimleri başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da dalga sörfü eğitimlerinin başladığını bildirdi.

Güler, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Plajı'ndaki Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, sörf eğitmeni Deniz Toprak'tan bilgi aldı.

Dalga sörfü eğitimi alan çocuk ve gençlerle bir araya gelen Güler, basın mensuplarına, denizden daha fazla istifade etmek amacıyla birçok çalışmaya imza attıklarını, bunlardan birinin de sörf sporu olduğunu söyledi.

Güler, hayata geçirdikleri Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile sörf sporuna ilginin arttığına işaret ederek, belediye öncülüğünde sörf sporunun Ordu'da yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

Ordu'da denizin yıl boyu kullanılabileceğini dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Sörf kış aylarında da gerekli kıyafetler olduğunda yapılan bir spor. Karadeniz çok güneşli olmasa da 12 ay dalgamız var. Bu ortamı sörfle değerlendirdik. Dolayısıyla sadece yazın değil, kışın da denizi hayatımıza dahil ettik. Şimdi burada çok farklı illerden ve yurt dışından gelenler sörf eğitimi alıyor."