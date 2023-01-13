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Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı

13.01.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dalgalar nedeniyle iskeleye yaya girişi kısıtlandı.

Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı

Karadeniz sahilindeki ilçede denizde zaman zaman yaklaşık 5 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, rıhtım bölgesindeki iskelenin girişini bariyerlerle yayaya kapattı.

Vatandaşlar, bariyerler arkasında ve farklı noktalarda dalgaları cep telefonuyla görüntüledi.

Kent sakinlerinden Erdem Kahya, AA muhabirine, Karadeniz'de bu akşam dalganın çok yüksek olduğunu söyledi.

Önlem amacıyla buranın kapatıldığını dile getiren Kahya, "Görüyorsunuz deniz çok kötü. Biz de burada olta balıkçılığı yapıyoruz. Denizin bu halde olması bizim için çok sakıncalı. Biz de o noktaya girmedik zaten." dedi.

Oğuz Karaman ise arkadaşlarıyla gezmeye geldikleri sahilde yoğun bir dalga gördüklerini anlatarak, "İlk defa böyle birşey gördük. Belediye ekipleri de sağolsun kapatmışlar. Biz de merakımızdan bekliyor ve dalgalara bakıyoruz." diye konuştu.

Efehan Vayni de dalganın bu kadar yüksek olduğunu ilk defa gördüğünü, ayaklarının da ıslandığını ifade etti.

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