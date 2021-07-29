Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ve kızı hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ile kızı, hastanede tedavi altına alındı.

İlçenin Dolunay Mahallesi'nde serinlemek için ailesiyle denize giren 9 yaşındaki Nilsu Y, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Kızını kurtarmak için denize giren baba Yaşar Y. de akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, vatandaşların da yardımıyla baba ile kızını sudan çıkardı.

Nilsu ve Yaşar Y, olay yerindeki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

