Ordu’da dev eser: Büyük Melet Projesi

Yürüyüş yolları, yeşil alanlar, parklar, teknelerin ve gemilerin yanaşabileceği yat limanı ve adacıklarla zenginleştirilen proje ile Melet, atıl görünümünden kurtularak dört dörtlük bir yaşam merkezi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de özel önem verdiği proje etap etap hayata geçirilmeye devam ediyor.

6 etaptan oluşan ve etap etap yapılan çalışmalarla değişim ve dönüşümün gözler önüne serildiği Büyük Melet Projesinin dev bir yatırım olduğuna dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bir çöp alanı nasıl yaşam alanına dönüşmüş tüm dünya bunu görecek. Asıl değişim ve dönüşüm bu. Bu çalışmanın bütün belediyelere örnek olmasını diliyorum. Burada büyük bir amaç, emek ve hizmet var. Hayırlı olsun” dedi.

“DENİZLE YAŞAM ALANLARINI BİRLEŞTİREN BİR İL OLUYORUZ”

Projeyle ilgili meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Güler, Büyük Melet Projesi’nin sadece Altınordu‘nun değil bütün Ordu’nun hatta İç Anadolu’nun projesi olduğunu belirtti.

Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müthiş bir proje Büyük Melet Projesi. Bu sadece Altınordu’nun değil bütün Ordu’nun hatta İç Anadolu’nun projesi. Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan yolun denize çıktığı yol ve biz burasını bir yaşam alanı ve dev bir proje haline getirdik. Yıllardır çalıştığımız bir konu. Saatlerde görüşecek kadar iş yaptık bu alanda. Son etabıyla havaalanına kadar uzatmak istiyoruz. Ünye’den başlayan bisiklet faaliyetleri Fatsa’yı, Perşembe’yi ve Altınordu’yu ve Gülyalı’yı birleştirmiş olacak. Belki de dünyanın en uzun bisiklet yolu Ordu’da olacak. Denizi tamamen kullanan, denizle yaşamı birleştiren bir il oluyoruz. Bütün ilçeler denizle buluşmuş olacak. Diğer illerin böyle bir avantajı yok imardan dolayı önleri paralel yollarla kesildiği için denize ulaşmakta güçlük çekiyorlar hatta deniz rüzgarını almakta dahi güçlük çekiyorlar. Büyük bir şehircilik anlayışıyla bu çalışmalar oluyor. Aynı zamanda bisikletle birlikte bu sıfır atık dediğimiz konuyu halletmiş oluyoruz. Dünyanın en medeni en uygar şehirleri arasında Ordu, belki de öne çıkacak.”

“BİR ÇÖP ALANINI YAŞAM YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Büyük Melet Projesinin büyük emeklerle yapılan önemli bir hizmet olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, bu çalışmayla çöp alanının bir yaşam alanı haline nasıl getirildiğini tüm dünyanın göreceğini ifade etti.

Başkan Güler açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

“Burada kuşlara da adacıklar yaptık. Balıkçılarımızın alanı daha modern bir hale geldi. Melet’in giriş kısmına bir asma köprü yapacağız. Daha evvel teleferiğin kablolarından çıkan kablolarla yapacağımız güzel bir çalışma çıkacak ortaya. Müthiş bir ekibimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Burayı bir Rotterdam gibi daha sonra liman haline getirmek istiyoruz. Topçam barajını bakanlığımız döneminde bitirmiştik o büyük sellerde Melet’te en ufak bir taşma olmadı çünkü suyu regüle ettik. Şimdi burayı derinleştirip liman haline getirmeyi düşünüyoruz. Teknelerin gemilerin içeriye gireceği bir hale gelecek. 2. Organize Sanayi’yi ve oradan Mesudiye’ye kadar uzanan Büyük Melet Havzası Projesi olacak. Bolaman Havzası, Melet Havzası ve Ünye’den Akkuş yolu ile birlikte İç Anadolu ve Akdeniz’e kadar uzanan müthiş bir kalkınma havzası olacak. Rusya Ukrayna savaşı bittikten sonra da buranın kalkınması söz konusu olacak. Bir çöp alanı nasıl yaşam alanına dönüşmüş tüm dünya bunu görecek. Asıl değişim ve dönüşüm bu. Bu çalışmanın bütün belediyelere örnek olmasını diliyorum. Nasıl çalışıldığı, hükümetimizin de desteğiyle görülmüş olsun istiyorum. Burada büyük bir amaç, emek ve hizmet var. Hayırlı olsun.”

“180 DÖNÜM YEŞİL ALAN KAZANDIRILDI"

Büyük Melet Projesiyle ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Gündoğar da meclis üyelerine sunum yaptı. Gündoğar şu ifadelere yer verdi:

“Ordumuz’un değil Karadeniz’imizin en önemli projelerinden birisi olan Büyük Melet Projesi’nde yaklaşık 3 yıl önce başladığımız çalışmalar Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayelerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 6 etaptan oluşan projede 1. etap otağ park dediğimiz alanda 10 dönümlük çalışmamız tamamlandı ve 1,5 yıl önce halkımızın hizmetine sunuldu. 2. etaptaki çalışmalarımız da 32 dönüm alanda tamamen kendi ekiplerimizle tamamlayarak hizmete sunuldu. 3. ve 4. etapta dolgu, tahkimat çalışmaları bitti üst yapılara geçeceğiz. 5. Etap bağlantılar bitti. Yine Ordumuz’un en önemli projelerinden Cumhuriyet ve Turnasuyu’nu birbirine bağlayacak olan 6 km’lik yürüyüş ve bisiklet yolu projemizde de 1700 metrenin dolgusu bitti. Çalışmalarımız devam ediyor. Turnasuyu ırmağının kenarında 6 km’lik hatta da çalışmalar başladı. 1,5 ay sonra çalışmaların büyük kısmı bitmiş olacak. Birbirinden farklı alanlarda yapılan bu çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 180 dönüm yeşil alan Ordumuza, ülkemize kazandırılmış olacak. Projenin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

