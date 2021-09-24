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Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

24.09.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ilıcak Mahallesi Üçpınar mevkisinde, Şakir Bıyık'ın (75) kullandığı "pat-pat" olarak tabir edilen tarım aracı fındık bahçesine devrildi.

Kazada ağır yaralanan Bıyık, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesine götürüldü. Bıyık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Bıyık'ın annesinin de geçmiş yıllarda aynı mevkideki trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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trafik kazası Ordu

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