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Ordu'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı

05.07.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Ordu'da acil serviste görevli doktoru darbettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Devlet Hastanesine gelen Gökmen G, muayene için önceliğin kendisine verilmesini istedi.

Bu sırada Gökmen G. ile hastanenin acil servisinde görevli pratisyen hekim Dr. Aykut Yılmaz arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökmen G, Yılmaz'ı darbetti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Gökmen G, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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