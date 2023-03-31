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Ordu'da eğitime kar engeli

31.03.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin tamamında, 1 ilçede ise 9 okulda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Gölköy, Gürgentepe ile Ulubey ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Fatsa ilçesindeki Aslancami, Ilıca, İslamdağ, Geyikçeli, Hatipli, Kulak, Demirci, Meşebükü ile Yassıtaş İlkokul-Ortaokulu'nda da eğitime arar verildiği ifade edildi.

Valilik açıklamasında, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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