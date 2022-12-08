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Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın "öldürmeye teşebbüsten" cezalandırılması istendi

08.12.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşini yüzüne yanıcı madde atarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Erkan E. (38) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, mağdur Elvan S. katılmadı. Erkan E'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan babası T.E. ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da yer aldı.

Sanık Erkan E, kasıtlı bir şey yapmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Tutuksuz sanık T.E. ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini, torunlarına yardım etmeye devam ettiğini söyledi.

Avukat beyanlarının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Erkan E'nin tasarlayarak canavarca hisle boşandığı eşine karşı öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını, T.E'nin ise beraatini talep etti.

Erkan E, mütalaayı kabul etmediğini kaydederek, "Planlamadım. Böyle bir şey düşünmedim. Tasarlayarak canavarca hisle bir şey yapmadım." şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını, savunma için süre talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

OLAY

Fatsa ilçesinde 12 Ocak'ta 2 çocuğunun annesi Elvan S'nin yaşadığı apartmana giden Erkan E, tartışma sonrasında eski eşinin yüzüne yanıcı madde atmış, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elvan S, hastanede tedavi altına alınmıştı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Erkan E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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