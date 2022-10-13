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Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

13.10.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşini yüzüne yanıcı madde atarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Erkan E. (38) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, mağdur Elvan S. katılmadı. Erkan E'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan babası T.E. ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da yer aldı.

Sanık Erkan E, olanlar için üzgün olduğunu dile getirerek, "Böyle olmasını istemezdim. Kasıtlı olarak bir şey düşünmedim." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanık T.E. ise önceki beyanlarını yineleyerek, Elvan S'nin kendilerini kurtlar sofrasına düşürdüğünü, oğluna da cinnet geçirttiğini iddia etti.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden sanık Erkan E'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin raporun dosyaya ulaştığını belirten heyet, Elvan S. hakkında Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan kati raporun yeniden istenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

- Olay

Fatsa ilçesinde 12 Ocak 2022'de 2 çocuğunun annesi Elvan S'nin yaşadığı apartmana giden Erkan E, tartışma sonrasında eski eşinin yüzüne yanıcı madde atmış, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elvan S, hastanede tedavi altına alınmıştı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Erkan E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesince de 25 Şubat'ta kabul edilen iddianamede, Erkan E'nin "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs", babası T.E'nin de "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme"den cezalandırılmaları istenmişti.

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