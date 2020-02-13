Ordu'da eski sahil yolunda göçük

Ordu'da Fatsa ilçesinde eski Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana göçük nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatsa ile Ordu'yu bir bir birine bağlayan ve daha çok akaryakıt taşıyan tehlike arz eden araçların kullandığı eski sahil yolunun Yalıköy Mahallesi'nde heyelanla birlikte göçük meydana geldi.

Yetkililer gerekli önlemleri alarak yolu çift yönlü trafiğe kapattı, araçlar Karadeniz Sahil Yolu'na yönlendirildi.

Karayolları yetkilileri göçüğün meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

