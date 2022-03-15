Ordu'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Yaylacık Mahallesi'nde Rıza Dağkır'a (80) ait evde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında Rıza Dağkır'ın cenazesine ulaşıldı.

Eşinin İstanbul'a tedaviye gittiği ve bu nedenle evde tek başına kaldığı anlaşılan Dağkır'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

