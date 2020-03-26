Ordu'da "Evde kal" çağrısına online oyunla destek

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle, "Evinizden Çıkmadan e-Spor ve Oyun Yarışması" düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla "Evde kal" çağrısına destek vererek, sportif faaliyetlerini online ortamda sürdürüyor.

Bu kapsamda 28-31 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinlik için şu ana kadar 200 kişi başvurdu.

Kurumun "ordughsim52@gmail.com" internet adresinden başvuru için son saatlere girildi. Saat 22.30'da çekilecek kurayla takımlar eşleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millet, devlet ve tüm kurumların dayanışmasıyla koronavirüsle mücadele edildiğini söyledi.

Vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu şekilde hayatlarını sürdürmesinin en önemli temennileri olduğunu vurgulayan Genç, "Virüsün yayılmasında gençlerin taşıyıcılık rolü çok büyük. Bu nedenle onların evde vakit geçirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Evlerdeki dijital platformların sayısının oldukça fazla olduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Bu dönem itibarıyla e-spor, en sağlıklı sportif faaliyet. Bizler bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız ve daha güçlü şekilde sahalarda, salonlarda, spora müsait her yerde kendimizi göstereceğiz. 7'den 70'e herkesin bu süreçte evde kalmasını, uyulması gereken 14 kurala özen göstermesini istiyoruz."

Genç, etkinliğe 10 yaş üstündeki herkesin katılabileceğini sözlerine ekledi.

