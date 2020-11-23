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Ordu'da fındık çalarken yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

ORDU HABERLERİ  | 23.11.2020 21:39 | Son Güncelleme

Ordu'da fındık çalarken yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir binadan fındık çalmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir binadan M.Ş'ye ait 2 çuval fındığı çalmak isteyen iki şüpheli vatandaşlar tarafından fark edilince olay yerinden kaçtı.

Durumu polise bildiren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler kaçan şüphelileri kısa sürede ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen S.Y. tutuklanırken 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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