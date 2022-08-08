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Ordu'da fındık hasadı erken başladı

08.08.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da fındık hasadı erken başladı

Fındık hasat başlangıç tarihi 13 Ağustos olarak belirlenen Ordu'nun sahil kesimindeki bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi ile Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki bazı üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken bazıları da mevsimlik tarım işçisi tutuyor.

Sabah erken saatlerde fındık bahçesine giren işçiler akşam 18.00'e kadar çalışıyor.

Daha sonra toplanan fındıkları çuvallara dolduran üreticiler kurutmak üzere harmanlarına götürüyor. Üreticiler toplanan kilolarca çotanakları kuruması için harmana seriyor.

Üreticilerden Mustafa Dere, gazetecilere, hasat başlangıç tarihi 13 Ağustos olarak belirlenmesine rağmen olgunlaşan fındıkları işçiler yardımıyla topladıklarını, bahçesinde 15 işçi çalıştırdığını söyledi.

Bu sene fındık rekoltesinin geçen sezona göre iyi olduğunu ifade eden Dere, yaklaşık 10 gün fındık hasadı yapmayı planladıklarını ifade etti.

İşçilerin Doğu ve Güneydoğu'dan gelen mevsimlik tarım işçilerinden oluştuğunu aktaran Dere, işçilere kişi başı 250 ile 300 lira yevmiye vereceğini belirtti.

İşçilerden Hakan Gezili ise fındık hasadı için Diyarbakır'dan Ordu'ya geldiklerini belirterek, fındığın kendileri için geçim kaynağı olduğunu söyledi.

15 kişilik ailesiyle birlikte bölgeye geldiklerini ifade eden Gezili, "Bu sene fındık hasadı çok güzel geçiyor. Dalda fındık oldukça var. Memnunuz." dedi.

Resul Karaman da, her yıl fındık hasadı için Ordu'ya geldiklerini ifade ederek, bu ürünü toplamayı sevdiklerini kaydetti.

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İşçi Ordu çotanak dal ürün

Ordu Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:24
Öğle
12:39
İkindi
16:31
Akşam
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Yatsı
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