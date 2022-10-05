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Ordu'da fındık ve kablo hırsızlığı yapan 7 şüpheli yakalandı

05.10.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da fındık ve kablo hırsızlığı yapan 7 şüpheli yakalandı

Ordu'da fındık ve kablo hırsızlığı yapan 7 şüpheli yakalandı

Ordu'da, fındık ve kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'ndeki fındık hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma suç araştırma ve asayiş timlerince yapılan araştırmada, 5 şüpheli olayda kullandıkları araçla suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 8 gram kubar esrar ve Türk Telekom'a ait 1165 gram bakır kablo ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin, farklı tarihteki faili meçhul fındık hırsızlığı olayının failleriyle iş birliği içinde olduğu belirlendi.

Çalışma kapsamında hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli daha yakalandı, hırsızlığa konu 287 kilogram fındık ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen 287 kilogram fındık sahibine, 1165 gram bakır kablo da Türk Telekom yetkililerine teslim edildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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fındık Ordu hırsızlık kablo

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