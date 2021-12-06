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Ordu'da galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyeye sevk edildi

06.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyeye sevk edildi

Ordu'da galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyeye sevk edildi

Ordu'da otomobil galerisinden çaldıkları araçla kaçan ve İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, adliyeye sevk edildi.

Altınordu ilçesinde bir galerinin önünden çaldıkları otomobille kaçtıkları İstanbul'da 3 Aralık Cuma gecesi yakalanan S.Ö, A.Y. ve E.K'nin Ordu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, Ordu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisine 28 Kasım'da giren, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, galerinin önünde park halindeki otomobillerden birini çalarak kaçmıştı.

Galeri sahibi ve çocukların ailelerinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında araçla İstanbul'a gittikleri belirlenen çocuklar, Zeytinburnu ilçesinde yakalanmış, işlemlerinin ardından 4 Aralık Cumartesi gecesi Ordu'ya getirilmişti.

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