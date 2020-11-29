Ordu’da gelinini vuran kayınpeder kendi başına da ateş etti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde tartıştığı gelinini tabancayla vuran kayınpeder, kendisini de başından yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Ayazlı Mahallesinde meydana gelen olayda, Mustafa B. (65), gelini Hülya B. (32) tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa B. üzerindeki tabancayla gelinine ateş ettikten sonra kendi kafasına da ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan yaralı gelin ve kayınpederin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.