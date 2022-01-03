Ordu'da haberleşme ve elektrik kablolarını çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde haberleşme ve elektrik kablolarını çaldıkları öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

Akçalı Mahallesi'nde 600 metre uzunluğundaki kabloların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kabloları çalanların T.D ve S.D olduğunu belirledi.

İki şüpheli, ekiplerin takibi sonucu Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde çalıntı kablolarla yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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