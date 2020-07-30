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Ordu’da hayvan pazarlarına sıkı denetim

ORDU HABERLERİ  | 30.07.2020 23:06 | Son Güncelleme

Ordu’da Kurban Bayramı nedeniyle kurulan kurbanlık hayvan pazar yerlerinde bilgilendirme çalışmaları yapılması amacıyla parada sahtecilik suçu ile mücadele çalışmaları, kurbanlık hayvan pazarlarındaki kayıt dışı hayvan satışının önlenmesi amacıyla komisyon kuruldu.Ünye, Fatsa, Kumru ve Altınordu ilçelerinde kurulan hayvan pazarlarında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları görevlilerinin katılımı ile parada sahtecilik üzerine bilgilendirme çalışmaları yapılırken, kayıt dışı hayvan satışı ve covid-19 salgını üzerine gerekli denetlemeler gerçekleştirildi.Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.

Ordu’da hayvan pazarlarına sıkı denetim

Ordu’da Kurban Bayramı nedeniyle kurulan kurbanlık hayvan pazar yerlerinde bilgilendirme çalışmaları yapılması amacıyla parada sahtecilik suçu ile mücadele çalışmaları, kurbanlık hayvan pazarlarındaki kayıt dışı hayvan satışının önlenmesi amacıyla komisyon kuruldu.
Ünye, Fatsa, Kumru ve Altınordu ilçelerinde kurulan hayvan pazarlarında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları görevlilerinin katılımı ile parada sahtecilik üzerine bilgilendirme çalışmaları yapılırken, kayıt dışı hayvan satışı ve covid-19 salgını üzerine gerekli denetlemeler gerçekleştirildi.
Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.

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Ordu Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:16
Öğle
12:40
İkindi
16:35
Akşam
19:54
Yatsı
21:32

Ordu Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Bayşu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Derman Eczanesi (Akşam 18.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Kanaat Eczanesi (Akşam 18.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Kardelen Eczanesi (Akşam 18.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Meltem Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Ahsen Eczanesi
Unye
Çelik Eczanesi
Unye
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