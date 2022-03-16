Ordu'da heyelan nedeniyle ev ile iş yeri zarar gördü

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası bir ev ile iş yeri zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde kar sularının erimesi sonucu bir siteye ait binanın alt kısmında heyelan meydana geldi.

Sitenin perde duvarı altından taşan suların etkisiyle oluşan heyelan, alt kısımda bulunan ev ile bir iş yerine zarar verdi.

Heyelan sonrası olay yerine gelen ekipler, temizlik çalışması başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz