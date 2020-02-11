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Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

ORDU HABERLERİ  | 11.02.2020 07:01 | Son Güncelleme

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı tarihi bina kullanılamaz hale geldi..

Alınan bilgiye göre, Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak'ta Necati Güney'e ait iki katlı tarihi binada yangın çıktı.

Dumanı hisseden Necati Güney ve eşi Elif, çocukları Atakan ve Emirhan, annesi Gülçin Güney ile Hülya Odabaşı kendi çabalarıyla evden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce evde mahsur kalan iki köpeği kurtardı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Tarihi Ev Ünye Yangın

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