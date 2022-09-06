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Ordu'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

06.09.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı.

Liseler Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephe kaplaması için kurulan iskeleye çıkan Ferdi Ataman, dengesini kaybederek zemine düştü.

Yaralanan Ataman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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