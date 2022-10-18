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Ordu'da iş yerinde 52 sahte plaka ele geçirilen kişi tutuklandı

18.10.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da iş yerinde 52 sahte plaka ele geçirilen kişi tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yerinde 52 sahte araç plakası ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.A'nın Uzunisa Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 52 sahte araç plakasının yanı sıra birer sahte mühür ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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