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Ordu'da kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

26.09.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Ordu'da kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ve Ulubey ilçelerinde kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde ve Ulubey ilçesi Doğlu Mahallesi'nde Telekom’a ait 500'er metre haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı meydana geldi.

Söz konusu olayların aydınlatılmasına yönelik jandarma suç araştırma ve asayiş timleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda olayların şüphelisi olduğu tespit edilen M.T. (30), olayda kullandığı araç ile Gölköy ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Altınordu Ordu Ulubey

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