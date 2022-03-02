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Ordu'da kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı

02.03.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulubey'de kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede iki şüpheliyi suçüstü yakalayan ekipler, 5 muhtelif tarihi eser, iki dedektör, 5 kazı malzemesi ele geçirdi.

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