Ordu'da kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulubey'de kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede iki şüpheliyi suçüstü yakalayan ekipler, 5 muhtelif tarihi eser, iki dedektör, 5 kazı malzemesi ele geçirdi.



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