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Ordu’da kaçak tütün operasyonu

21.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde kaçak emtia ve tütün mamulleri satışı yapan 2 kişi yakalandı.Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kaçak Tütün ve Tütün Mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.Operasyonlarda kaçak tütün ve tütün mamulü satışı yapan 5 adreste eş zamanlı olarak yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 393 adet yurt dışı menşeili kaçak olduğu değerlendirilen çok sayıda radyo, masaj aleti, el feneri, parfüm, dürbün, şok cihazı, oto teyp, saç kurutma makinesi, epilasyon aleti, 20 kutu içerisinde içi tütün doldurulmuş 4 bin adet makaron, 19 kutu içinde 3 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 25 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.Olayda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem, ayrıca 4733 sayılı kanuna muhalefetten idari işlem yapıldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde kaçak emtia ve tütün mamulleri satışı yapan 2 kişi yakalandı.
Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kaçak Tütün ve Tütün Mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.
Operasyonlarda kaçak tütün ve tütün mamulü satışı yapan 5 adreste eş zamanlı olarak yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 393 adet yurt dışı menşeili kaçak olduğu değerlendirilen çok sayıda radyo, masaj aleti, el feneri, parfüm, dürbün, şok cihazı, oto teyp, saç kurutma makinesi, epilasyon aleti, 20 kutu içerisinde içi tütün doldurulmuş 4 bin adet makaron, 19 kutu içinde 3 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 25 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem, ayrıca 4733 sayılı kanuna muhalefetten idari işlem yapıldı.

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